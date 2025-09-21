Vía Córdoba / Muerte

Horror en Córdoba: investigan si una mujer murió atacada por dos perros

Fue encontrada sin vida en su vivienda en Río Ceballos. Lo que se sabe.

Redacción Vía Córdoba

21 de septiembre de 2025,

Investigan si una mujer murió atacada por dogos.

Una tragedia sacude a la ciudad de Río Ceballos, donde una mujer de 82 años falleció durante este fin de semana. La Policía investiga las circunstancias de su muerte, ya que la principal hipótesis que manejan las autoridades es que murió atacada por dos perros.

El hecho tuvo lugar en una residencia ubicada en el barrio Loza, sobre la calle Chubut. El descubrimiento del cuerpo fue realizado por el hijo de la víctima, quien la encontró sin signos vitales. De manera inmediata, dio aviso a la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba diversas lesiones. Las heridas fueron observadas principalmente en dos zonas: el rostro y el cuero cabelludo. La investigación busca determinar si las heridas son congruentes con las que causaría un ataque canino. La causa está siendo analizada por las autoridades competentes.

