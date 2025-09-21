Horror en Córdoba: investigan si una mujer murió atacada por dos perros

Una tragedia sacude a la ciudad de Río Ceballos, donde una mujer de 82 años falleció durante este fin de semana. La Policía investiga las circunstancias de su muerte, ya que la principal hipótesis que manejan las autoridades es que murió atacada por dos perros.

Investigan si una mujer murió atacada por dogos

El hecho tuvo lugar en una residencia ubicada en el barrio Loza, sobre la calle Chubut. El descubrimiento del cuerpo fue realizado por el hijo de la víctima, quien la encontró sin signos vitales. De manera inmediata, dio aviso a la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba diversas lesiones. Las heridas fueron observadas principalmente en dos zonas: el rostro y el cuero cabelludo. La investigación busca determinar si las heridas son congruentes con las que causaría un ataque canino. La causa está siendo analizada por las autoridades competentes.