Un ladrón tiró por el balcón a una mujer, le robó pertenencias de su departamento y escapó. Pero parte de los vecinos del complejo de viviendas lo vieron justo a tiempo y lo detuvieron hasta que la Policía de Córdoba llegó.
Córdoba: tiró por el balcón a una mujer, le robó y sus vecinos lo detuvieron
Un hombre escuchó gritos de una discusión en la madrugada de este miércoles 14 de enero y salió a revisar. Para su desagradable sorpresa, observó cómo el malviviente lanzó a la mujer de 44 años hacia el patio interno del predio.
Ante esta situación, un grupo de inquilinos bajó rápidamente para que el sujeto no escapara. Personal policial llegó y lo aprehendió en la avenida Colón al 1800, barrio Alberdi. Además, secuestró una réplica de arma de fuego, un teléfono celular y un juego de llaves, pertenecientes a la víctima.
En paralelo, ella fue trasladada al Hospital de Urgencias,“donde permanece internada con lesiones de diversa consideración”, notificó la Policía en el comunicado matutino.