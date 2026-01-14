Vía Córdoba / Robos

Córdoba: tiró por el balcón a una mujer, le robó y sus vecinos lo detuvieron

Los detalles del violento asalto en el barrio Alberdi que sacudió a un grupo de inquilinos.

14 de enero de 2026,

14 de enero de 2026,

El robo ocurrió en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.

Un ladrón tiró por el balcón a una mujer, le robó pertenencias de su departamento y escapó. Pero parte de los vecinos del complejo de viviendas lo vieron justo a tiempo y lo detuvieron hasta que la Policía de Córdoba llegó.

Un hombre escuchó gritos de una discusión en la madrugada de este miércoles 14 de enero y salió a revisar. Para su desagradable sorpresa, observó cómo el malviviente lanzó a la mujer de 44 años hacia el patio interno del predio.

La réplica de arma de fuego secuestrada.
Ante esta situación, un grupo de inquilinos bajó rápidamente para que el sujeto no escapara. Personal policial llegó y lo aprehendió en la avenida Colón al 1800, barrio Alberdi. Además, secuestró una réplica de arma de fuego, un teléfono celular y un juego de llaves, pertenecientes a la víctima.

En paralelo, ella fue trasladada al Hospital de Urgencias,“donde permanece internada con lesiones de diversa consideración”, notificó la Policía en el comunicado matutino.

