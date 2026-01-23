Córdoba tembló por un nuevo sismo este viernes 23 de enero: dónde se registró el epicentro

Vía Córdoba / Sismo

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica confirmó el temblor y su magnitud.

Córdoba tembló este viernes 23 de enero por un nuevo sismo, que es el segundo que registró el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) esta semana. Sin embargo, fue de menor magnitud en comparación al del martes 20.

El epicentro del fenómeno fue a 22 kilómetros al oeste de Río Tercero; a 55 kilómetros al sur de Alta Gracia; y a 68 kilómetros al este de Merlo. La magnitud fue de 2.6 en la escalda de Ritcher y la profundidad de 20 kilómetros, según los registros de Inpres.

La entidad nacional informó que fue “sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios” a las 12.25 de la jornada en Río Tercero, Embalse, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano.

