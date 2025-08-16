El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) registró un nuevo temblor en la provincia de Córdoba este sábado 16 de agosto. Según los primeros reportes del organismo, el movimiento tuvo una magnitud de 3.1 en la escala de Ritcher.

Se registró un nuevo temblor en Córdoba: cuándo y en qué regiones se sintió

El fenómeno se produjo aproximadamente a las 10 de la jornada y el epicentro fue a 10 kilómetros de profundidad y 27 al oeste de Villa General Belgrano. Para mayor referencia, los especialistas también lo ubicaron a 85 kilómetros al suroeste de la Capital y a 207 al noreste de la provincia de San Luis.

Se registró un nuevo temblor en Córdoba este sábado 16 de agosto.

Producto de su moderada intensidad, el sismo fue percibido mayoritariamente por personas residentes en las localidades cercanas a Villa Dolores y alrededores. Generalmente, estos movimientos pasan inadvertidos o son solamente percibidos por personas que se encuentran en reposo.