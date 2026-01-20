Se registró un fuerte sismo de 3.9 en Córdoba: cuál fue el epicentro

Un sismo de magnitud 3.9 en la escala de Richter se registró durante la noche de este martes 20 de enero en la provincia de Córdoba. El evento fue detectado inicialmente por los sistemas automáticos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpress) a las 20:07:37, hora local, generando reportes de percepción en diversas localidades del norte cordobés.

Sismo de 3.9 en Córdoba: cuál fue el epicentro

De acuerdo con la información institucional, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 112 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba y a 249 kilómetros al sudeste de San Fernando del Valle de Catamarca. El punto exacto del origen se situó a solo 14 kilómetros al oeste de Deán Funes, en las coordenadas -30.41 de latitud y -64.48 de longitud.

El sismo de este martes en Córdoba. (Inpress)

El organismo nacional con sede en San Juan precisó que el temblor se originó a una profundidad de 21 kilómetros, lo que permitió que se sienta con intensidad en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba. Cabe recordar que Córdoba se encuentra categorizada como una zona de peligrosidad sísmica moderada (Zona 2) en el mapa de zonificación del país. Este tipo de eventos, si bien pueden causar alarma momentánea, son recurrentes debido a la actividad de las fallas geológicas situadas en las Sierras Chicas y el norte provincial.