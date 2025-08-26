Un padre y una madre denunciaron ante la Justicia Federal en Córdoba que su hija recibió fentanilo contaminado en un tratamiento médico. A raíz de la aplicación del opioide sintético, la paciente de 11 años sufrió daños irreversibles.

Córdoba: su hija recibió fentanilo contaminado y sufrió daños irreversibles

Alexis Kohmann y Emiliano Ramallo, abogados representantes de la familia damnificada, confirmaron el caso luego de haber realizado las investigaciones correspondientes. “Hemos detectado que se le aplicó parte del lote del fentanilo contaminado, eso está comprobado por parte de las pericias que hemos llevado adelante y han arrojado todas resultados positivos de la bacteria contaminante”, explicaron, en diálogo con La Voz.

Clínica Vélez Sársfield, donde la paciente recibió fentanilo contaminado. (Captura/©Google Street View).

La menor de edad ingresó el 19 de febrero con una crisis asmática a la Clínica Vélez Sársfield, donde cuatro días más tarde le aplicaron la droga. “A partir de ahí se agravó de manera extraordinaria y sin explicación científica”, expresaron.

Los daños irreversibles de la niña que recibió fentanilo contaminado en Córdoba

“Las secuelas que le han quedado son muy graves, desde el punto de vista salud, social, deportivo, escolar y seguramente en su futuro laboral”, lamentaron. El fentanilo fue aplicado dentro del protocolo médico para tratar el asma, pero el verdadero problema fue la contaminación del fármaco.

Es por ello que, los abogados de la paciente pidieron “prisión preventiva para los responsables de los laboratorios que fabricaron la droga y para el ANMAT, que no ejecutó eficientemente las tareas de control”.

“Vamos a ir contra todos los responsables, los que están presos y los que sean imputados a futuro”, concluyeron. Por último, expresaron que los padres de la menor están conformes con la atención de la Clínica Vélez Sársfield y ella se encuentra internada en su domicilio con controles y estudios médicos diarios.