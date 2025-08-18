Investigan una nueva muerte por sospecha de fentanilo contaminado en Córdoba

La Justicia de Córdoba lleva adelante una nueva investigación por el fallecimiento de un hombre de 68 años, un caso que se suma a la causa federal sobre la distribución de fentanilo adulterado en el país. Este deceso es el tercero bajo sospecha en la provincia vinculado al opioide contaminado. Según la información oficial, el hombre habría muerto en un sanatorio privado tras una serie de intervenciones.

Investigan otra muerte por fentanilo contaminado en Córdoba

El hombre sufrió una fractura de fémur producto de un accidente doméstico y fue operado el 16 de mayo en un sanatorio privado de la capital cordobesa, donde se le aplicó fentanilo para el manejo del dolor, según consta en el registro quirúrgico. Su evolución inicial fue positiva, e incluso recibió el alta médica el 28 de mayo.

Sin embargo, el 18 de junio, el paciente presentó un cuadro agudo que inicialmente se interpretó como un ACV. Fue trasladado a otra clínica, ingresando en sala común para luego pasar a terapia intensiva debido a complicaciones renales. Allí también se le suministraron dosis de fentanilo. Finalmente, falleció el 20 de junio por una falla multiorgánica, detectándose la presencia de una bacteria no identificada.

El abogado Carlos Nayi, representante de la familia, confirmó que esta denuncia fue formalmente integrada a la investigación. Esta pesquisa provincial se enlaza con la causa federal que lidera el juez Ernesto Kreplak desde La Plata.

Fentanilo contaminado: Córdoba será querellante en la causa federal

En Córdoba, se analizan ya otros dos fallecimientos con presunta vinculación al fentanilo adulterado, y un bebé permanece internado en estado grave. Todos estos casos comparten un denominador: las víctimas fueron atendidas en la misma clínica privada de la ciudad, que fue allanada recientemente.

La causa federal mantiene bajo la mira al laboratorio HLB Pharma como el presunto distribuidor del opioide contaminado. El objetivo de la Justicia es determinar la ruta de provisión y señalar a los responsables de la distribución del fármaco adulterado, que ya ha causado más de un centenar de muertes a nivel nacional.