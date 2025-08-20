Se sumó otra muerte por fentanilo contaminado: sería la sexta en Córdoba

En medio de una investigación nacional por fentanilo contaminado, Córdoba nuevamente está el centro de la escena por una nueva muerte por presunta utilización del medicamento adulterado. Sería el sexto fallecimiento en la provincia.

La víctima es un hombre de 81 años, oriundo del interior provincial, quien inicialmente ingresó a una clínica de Cosquín por dolor en una pierna. Más tarde, fue trasladado a un sanatorio de la Capital, donde falleció el 12 de junio. Según Carlos Nayi, abogado querellante, se detectó la presencia de Klebsiella pneumoniae, la bacteria hallada en todos los casos relacionados con el medicamento de HLB Pharma.

Otra muerte por fentanilo contaminado en Córdoba: sería la sexta

Este fallecimiento eleva a seis el número de muertes en Córdoba denunciadas ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. La querella sostiene que la magnitud de la causa, que investiga más de 100 decesos a nivel nacional vinculados al suministro de fentanilo contaminado, amerita acciones urgentes para evitar cualquier tipo de entorpecimiento en la pesquisa.

En este contexto, se solicitó la detención de 24 personas con nexos a HLB Pharma y Ramallo S.A. Entre los señalados se encuentra Ariel Fernando García Furfaro, dueño del laboratorio. El planteo judicial se fundamenta en que el producto presuntamente contaminado fue distribuido al mercado a pesar de advertencias previas y deficiencias en el control de calidad. La investigación ya había expuesto “alarmas ignoradas” y una posible existencia de un “sistema de coimas”.

El expediente judicial continúa bajo examen del juez Kreplak. Las pericias del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema y del Instituto Malbrán ya confirmaron la existencia de bacterias multirresistentes en las ampollas del lote 31202 de HLB Pharma, un hecho que refuerza la gravedad del cuadro.