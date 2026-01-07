Córdoba: se confirmó qué pasará con Paicor durante el receso de verano

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través del Programa de Asistencia Integral Córdoba (Paicor), confirmó qué pasará con el servicio alimentario durante las vacaciones de verano. Ante el cierre temporal de los comedores escolares por el receso, las autoridades buscan la forma de garantizar que los niños, niñas y adolescentes mantengan una dieta saludable en sus hogares.

Esta medida busca dar previsibilidad a las familias cordobesas en un escenario de alta demanda social. Según datos oficiales, el programa alcanza actualmente a 309.000 beneficiarios en todo el territorio provincial.

Qué pasará con Paicor durante el verano

La Provincia confirmó que no se interrumpirá el servicio, y se entregarán módulos alimenticios a los estudiantes. A diferencia del menú diario que se sirve en las escuelas durante el ciclo lectivo, el operativo de verano contempla la distribución de canastas especiales. Estas contienen hasta 27 productos seleccionados por su densidad nutricional y su capacidad de almacenamiento en el hogar.

Entre los artículos incluidos se encuentran leche en polvo, lentejas, conservas de pescado (atún o caballa), arroz, fideos, avena y harina. También se incorporan elementos como mate cocido, azúcar, puré de tomate y pasta de maní. Como novedad, este año se sumará miel para evaluar su aceptación entre los beneficiarios, manteniendo el criterio de regionalización para adaptar los sabores a cada zona de la provincia.

El director general del Paicor, Ezequiel Ghione, destacó el esfuerzo presupuestario que realiza la gestión provincial para sostener esta política pública. La inversión mensual del programa asciende a 19 mil millones de pesos, una cifra que refleja el impacto de la macroeconomía nacional en los presupuestos locales.

“El aumento de la demanda refleja el impacto de la situación económica en las familias”, explicó Ghione, subrayando que el objetivo es asegurar menús equilibrados y de calidad. Para garantizar este estándar, el diseño de los módulos cuenta con la participación del Área de Nutrición del Páicor y el asesoramiento técnico de las escuelas de nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y la Universidad Siglo 21.