Para disfrutar de Córdoba: cuáles son los 12 fines de semana “extra largos” del 2026

El inicio de cada ciclo anual permite a los ciudadanos y al sector turístico de Córdoba proyectar sus actividades para el periodo que comienza. Según el esquema de jornadas de descanso resuelto para todo el país, el 2026 contará con un total de 12 fines de semana “extra largos”, producto de la combinación de feriados inamovibles, trasladables y jornadas no laborables.

Cuáles son los 12 fines de semana “extra largos” del 2026

El año comenzó con el feriado de Año Nuevo el jueves 1 de enero, pero la mayor expectativa se concentra en los periodos de cuatro días de descanso. El primero de ellos llegará en febrero con los festejos de Carnaval, previstos para el lunes 16 y martes 17, generando un bloque de descanso desde el sábado previo.

Marzo también ofrecerá un descanso prolongado por la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el martes 24. Esta fecha se complementará con el lunes 23 de marzo, decretado como día no laborable.

Otro de los puntos destacados será en abril. En esta ocasión, la Pascua de Resurrección coincidirá con el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas (jueves 2) y el Viernes Santo (3 de abril), consolidando un periodo de cuatro días ideal para el turismo regional.

Uno por uno, todos los fines de semana largos para disfrutar en Córdoba

Es importante diferenciar que, en las fechas bajo la categoría de “día no laborable”, el descanso es optativo para el empleador en el sector privado, mientras que en los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical. Todas las fechas:

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Lunes 23 de marzo: Día no laborable

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo