Villa Carlos Paz comenzó enero con altos niveles de ocupación y se espera una temporada exitosa para la perla de las sierras

Durante el primer fin de semana de enero, Villa Carlos Paz se destacó por el gran movimiento de turistas que eligieron la ciudad para comenzar el año y por los excelentes niveles de ocupación en todas las categorías de alojamientos.

La temporada 2026 comenzó con una fuerte afluencia de turistas, con niveles de ocupación cercanos al 90% en los alojamientos mejor categorizados. Las autoridades señalaron que este año se espera superar los niveles de concurrencia del verano anterior, consolidando a Villa Carlos Paz como el destino líder del país. Esta realidad turística es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, enmarcado en el Máster Plan de Turismo Sostenible que se viene desarrollando durante todo el año.

Durante este primer fin de semana del 2026, se pudo ver el gran movimiento vehicular y de personas que disfrutaban del lago, las costas del río, la gastronomía, los paseos, centros de recreación, el centro comercial y la gran variedad de servicios que ofrece la ciudad. Durante la noche se destacó el movimiento en la peatonal, los teatros y boliches.

Destino líder a nivel nacional

Recordemos que Villa Carlos Paz encabeza el ranking de los destinos más buscados para recibir el 2026, según los datos brindados por la plataforma Booking. Gracias al permanente trabajo entre el sector público y el privado y las acciones de promoción del destino, la ciudad es nuevamente una de las más elegidas para vacacionar.