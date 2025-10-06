Vía Córdoba / Búsqueda de personas

Córdoba: piden ayuda para encontrar a una joven de 18 años que desapareció

Se trata de Esmeralda Sofía Miguel que fue vista por última vez a fines de septiembre.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

6 de octubre de 2025,

Córdoba: piden ayuda para encontrar a una joven de 18 años que desapareció
Ciudad de Córdoba. Piden ayuda para encontrar a Esmeralda Sofía Miguel, una chica de 18 años. (MPF)

En las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 1 pidió colaboración a la sociedad para dar con el paradero de Esmeralda Sofía Miguel, una joven de 18 años que desapareció en la ciudad de Córdoba.

Piden ayuda para encontrar a una joven de 18 años en Córdoba

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), Esmeralda es de contextura física delgada, tez trigueña, mide 1.50 y tiene cabello largo hasta la cintura de color negro. Cuando fue vista por última vez, a fines de septiembre, la joven vestía un jean negro, una remera negra y zapatillas blancas.

Toda información puede ser aportada a la Unidad Judicial 12, al teléfono 351-5642877, o dirigirse a la calle José Villegas 2.100 de barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba.

Temas Relacionados

MÁS DE Búsqueda de personas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS