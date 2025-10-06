Córdoba: piden ayuda para encontrar a una joven de 18 años que desapareció

En las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 1 pidió colaboración a la sociedad para dar con el paradero de Esmeralda Sofía Miguel, una joven de 18 años que desapareció en la ciudad de Córdoba.

Piden ayuda para encontrar a una joven de 18 años en Córdoba

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), Esmeralda es de contextura física delgada, tez trigueña, mide 1.50 y tiene cabello largo hasta la cintura de color negro. Cuando fue vista por última vez, a fines de septiembre, la joven vestía un jean negro, una remera negra y zapatillas blancas.

Toda información puede ser aportada a la Unidad Judicial 12, al teléfono 351-5642877, o dirigirse a la calle José Villegas 2.100 de barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba.