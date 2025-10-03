Atacó a cuchillazos a una pareja de pastores en Córdoba: lo detuvieron con un “misterioso sobre”

Un hombre de 54 años atacó a cuchillazos a una pareja de pastores que le dio asilo dentro de su iglesia evangélica en la ciudad de Córdoba. Ella se recuperó y fue dada de alta, pero la otra víctima permanece en grave estado. Con el correr de las horas, la Policía confirmó la detención del acusado, quien cargaba un “misterioso sobre“.

Atacó a cuchillazos a una pareja de pastores que le dio asilo en Córdoba

El violento episodio ocurrió en un templo ubicado en la calle Chenot y la avenida Duarte Quirós, en barrio Las Palmas. Según el testimonio de la mujer, el hombre estaba alojado en el lugar por ofrecimiento de ellos.

En una Iglesia Evangélica de la ciudad de Córdoba, un pastor y su esposa fueron apuñalados por un hombre al que dieron alojamiento. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Pero el jueves 2 de octubre terminó el tiempo acordado de estadía, el sujeto se enojó, discutió y los hirió con un arma blanca. Sufrieron heridas en el cuello y fueron hospitalizados en diferentes centros de salud. Las autoridades ya investigan las circunstancias alrededor del caso para determinar las responsabilidades y el contexto.

Detuvieron al hombre que atacó a cuchillazos a una pareja de pastores en Córdoba

Durante la tarde del viernes, efectivos de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles de la Policía de Córdoba lo interceptaron. Precisamente, en las calles Charcas y Juan Cavero, barrio Ampliación Pueyrredón, bajo el delito de “tentativa de homicidio”.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron prendas de vestir, un sobre de papel con la inscripción “Mi Diezmo” y más de 3.000.000 en pesos y dólares, entre otros elementos.

Los elementos secuestrados en barrio Ampliación Pueyrredón.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito cuatro Turno dos, a cargo del fiscal Vázquez, quien investiga el hecho.

Por su parte, La mujer recibió el alta desde el Hospital Eva Perón en la mañana de este viernes 3. Mientras que, el pastor permanece en estado reservado en el Hospital de Urgencias por una herida penetrante que habría dañado la arteria carótida, según el parte oficial de la Policía.