Horror en Córdoba: atacó a trompadas a su madre y la dejó en grave estado

Un caso de violencia familiar generó gran conmoción en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, donde un hombre fue detenido tras atacar a su madre. El hecho se registró sobre la calle Agustín Garzón, en la propia vivienda que compartían. La mujer se encuentra grave.

Atacó a trompadas a su madre y la dejó grave: lo que se sabe

De acuerdo a la información oficial, el hombre atacó con golpes de puño a su propia madre. El servicio de emergencias 107 debió acudir al lugar para brindar asistencia. El personal médico diagnosticó que la víctima presentaba una fractura de cadera y además un traumatismo de cráneo. Debido a la seriedad de estas heridas, fue trasladada al Hospital Italiano, donde permanece en estado delicado.

Efectivos policiales pertenecientes al Distrito 5 intervinieron en la escena del delito y lograron la detención del agresor. El sujeto se encuentra actualmente bajo custodia policial y quedó formalmente a disposición de los tribunales correspondientes.