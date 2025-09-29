Horror en Córdoba: atacó a trompadas a su madre y la dejó en grave estado

Vía Córdoba / Violencia

La víctima fue trasladada al Hospital Italiano con diversas fracturas. Lo que se sabe.

29 de septiembre de 2025,

La mujer permanece internada en el Hospital Italiano.

Un caso de violencia familiar generó gran conmoción en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, donde un hombre fue detenido tras atacar a su madre. El hecho se registró sobre la calle Agustín Garzón, en la propia vivienda que compartían. La mujer se encuentra grave.

Atacó a trompadas a su madre y la dejó grave: lo que se sabe

De acuerdo a la información oficial, el hombre atacó con golpes de puño a su propia madre. El servicio de emergencias 107 debió acudir al lugar para brindar asistencia. El personal médico diagnosticó que la víctima presentaba una fractura de cadera y además un traumatismo de cráneo. Debido a la seriedad de estas heridas, fue trasladada al Hospital Italiano, donde permanece en estado delicado.

Efectivos policiales pertenecientes al Distrito 5 intervinieron en la escena del delito y lograron la detención del agresor. El sujeto se encuentra actualmente bajo custodia policial y quedó formalmente a disposición de los tribunales correspondientes.

