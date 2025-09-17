Córdoba: murió Miguel Ángel “Gato” Gómez, represor condenado de la última dictadura

Miguel Ángel “Gato” Gómez, expolicía del Departamento de Informaciones (D2) durante la última dictadura cívico militar en Argentina, falleció el martes por la tarde. Su deceso, mientras permanecía internado en una clínica de la capital cordobesa, trascendió públicamente este miércoles. Gómez cumplía una condena por graves delitos de lesa humanidad.

Murió Miguel Ángel “Gato” Gómez, represor de la última dictadura

Gómez se encontraba detenido en la cárcel de Bouwer desde el 22 de septiembre de 2008. La Justicia lo había condenado a 16 años de prisión. Esta sentencia se debió a su participación directa en los secuestros y las torturas sufridas por nueve personas durante el régimen militar. Su función era la de cabo del D2 de la Policía, un organismo central en la maquinaria represiva estatal. Dicha unidad operó activamente en el periodo de la dictadura argentina.

El hombre falleció el martes y su muerte fue conocida este miércoles. Permanecía internado en el Sanatorio de la Cañada desde el viernes 12 de septiembre, con un estado de salud comprometido.