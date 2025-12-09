Vía Córdoba / Deán Funes

Córdoba: lo detuvieron por presunto abuso sexual contra una niña de 12 años

La menor fue al hospital por una infección urinaria y los médicos confirmaron lo peor.

Redacción Vía Córdoba

9 de diciembre de 2025,

La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes investiga el caso.

La Policía de la provincia de Córdoba detuvo a un hombre de 43 años por un presunto abuso sexual contra de una niña de 12 años. La investigación comenzó cuando la menor fue a un hospital por una infección urinaria y los médicos corroboraron lo peor.

El hecho ocurrió en la localidad de Deán Funes, el personal de salud detectó signos de un posible abuso y activaron el protocolo. La menor fue trasladada al Polo Integral de la Mujer, donde confirmaron que fue víctima de abuso con acceso carnal.

La Fiscalía de Instrucción emitió una orden de detención contra un hombre de 43 años, quien fue aprehendido este martes 9 de diciembre. Según compartió El Doce, lo interceptaron cuando regresaba de trabajar en barrio José Hernández. Ahora, se encuentra en el Complejo Carcelario de Cruz del Eje, en el norte provincial.

