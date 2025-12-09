Con fuerte preocupación, madres que denunciaron presuntos abusos en actividades del Jardín de Infantes del Centro Parroquial se presentaron este martes en los Tribunales de Villa Carlos Paz, en busca de respuestas sobre el avance de la investigación.

Familias reclamaron avances en la causa por presuntos abusos vinculados a un jardín de Carlos Paz. Gentileza: Encuentros vcp

Las denunciantes solicitaron ser recibidas por la fiscal del Tercer Turno, Jorgelina Gómez, con el fin de conocer en qué instancia se encuentra la causa y qué medidas se han tomado desde que se formularon las primeras presentaciones judiciales.

En esta oportunidad, la manifestación tuvo lugar sobre calle Güemes, donde un numeroso grupo de madres, padres, allegados y vecinos acompañó el reclamo, visibilizando su pedido de celeridad y mayor claridad en el proceso judicial.

Las familias anticiparon que seguirán impulsando el reclamo y aguardan definiciones claras que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.