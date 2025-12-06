Una mujer de 75 años denunció que la violaron y le robaron en su departamento en Córdoba

Una mujer de 75 años denunció que la violaron y le robaron en su departamento en la ciudad de Córdoba. Ella ya realizó la presentación judicial correspondiente y los vecinos cuestionaron el accionar de la Policía en la zona.

Córdoba: una mujer de 75 años denunció que la violaron y le robaron

Un ciudadano contó que el suceso de inseguridad ocurrió en las primeras horas del jueves 4 de diciembre en barrio General Paz. Un ladrón ingresó a un hogar ubicado en las calles Catamarca y Ovidio Lagos, donde escucharon desesperados pedidos de auxilio.

El ladrón entró a un departamento en calles Catamarca y Ovidio Lagos.

“Una señora gritó, la vecina de abajo escuchó y llamó al 911”, relató, en diálogo con El Doce. A pesar de ello, el sujeto, lamentablemente, se fugó. “Vio que estaba la Policía afuera, volvió a subir por las escaleras al departamento de la señora y ahí se escabulló por el contrafrente y por los techos de las casas vecinas”, contó, indignado.

“La intención fue violar, se descubrió que robó dinero pero la intención era violar”, reconoció. Uno de los vecinos le tomó una foto al delincuente y la imagen circuló y escaló inmediatamente en las redes sociales. Este sábado 6 de diciembre, otro vecino identificó al sospechoso y la Policía lo aprehendió en la calle Arenales 520, barrio Juniors, según comunicó La Voz.

El reclamo de los vecinos de barrio General Paz en Córdoba

La damnificada hizo la denuncia en el Polo de la Mujer, las autoridades le practicaron estudios para evaluar su estado de salud. En este momento, se encuentra contenida por sus familiares y a la espera de una respuesta.

Vecinos, quienes declararán como testigos en la causa, manifestaron su enojo porque entre cinco patrullas no atraparon al sujeto. “Estamos sintiendo mucha impotencia y la falta de accionar de la Policía”, cerró.