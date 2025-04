Córdoba: liberaron al hombre que mató a su hijo para defender a su nuera

A casi un mes del trágico suceso en Córdoba, la Justicia liberó al hombre que confesó haber asesinado a su hijo para proteger a su nuera y sus nietos. Si bien regresó a su hogar en Río Segundo, el imputado aseguró sentirse “preso en libertad” mientras la investigación por el homicidio continúa su curso.

El hecho ocurrió el 29 de marzo, cuando una fuerte discusión entre la víctima y su pareja, quien tenía en brazos al bebé de ambos, escaló hasta la violencia. El padre del agresor intervino para defender a su nuera y a sus nietos: una niña de 4 años y un bebé de 9 meses. “Hoy estoy libre, pero estoy preso en libertad”, declaró.

LIBERARON AL HOMBRE QUE MATÓ A SU HIJO PARA DEFENDER A SU NUERA

El hombre se entregó a la Policía luego de que los médicos confirmaran el fallecimiento de su hijo. Tras permanecer detenido poco más de tres semanas, ratificó que su única intención fue proteger a su familia ante los ataques de su hijo. “No era la primera vez. Había episodios anteriores”, afirmó, revelando que su hijo tenía antecedentes de violencia de género y había estado detenido durante la pandemia.

El padre detalló que su hijo también sufría problemas de consumo de estupefacientes y alcohol, y que el día del incidente había llegado a la casa “muy alterado” y con la “lengua azul”, un comportamiento que se desencadenaba tras consumir ciertas pastillas mezcladas con alcohol o energizantes.

“Le dije que se fuera, que se calmara. Pero no quiso. No paraba”, relató a Puntal, explicando que intentó sacar a su hijo de la situación enviándolo al patio, pero este se descontroló. En el forcejeo que siguió, el padre le propinó el corte mortal en el cuello. Su hija de 13 años también intentó interceder para detener la agresión.

“Ojalá no hubiera actuado de esa forma. Lo hice para proteger a mi hija y mi nuera, pero no quería ese final para mi hijo. Verlo así, perderlo así, no se lo deseo a nadie”, lamentó. El hombre contó que sus nietos aún no saben de la muerte de su padre, y el mayor pregunta por él. Su nuera se encuentra muy afectada por lo sucedido, sin haber imaginado que la situación llegaría a este extremo. A pesar de todo, aún viven en la casa que compartían con el fallecido.