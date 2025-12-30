Vía Córdoba / Video

Córdoba insólita: escaparon a caballo tras un intento de robo en un kiosco

El video con los delincuentes ahuyentados por una vendedora furiosa.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

30 de diciembre de 2025,

Córdoba insólita: escaparon a caballo tras un intento de robo en un kiosco
Escaparon a caballo tras un intento de robo en un kiosco de Río Segundo, provincia de Córdoba.

La ciudad de Río Segundo, en la provincia de Córdoba, fue escenario de un insólito hecho de inseguridad que se tornó a cómico. Dos delincuentes escaparon a caballo tras un intento de robo en un kiosco, donde fueron ahuyentados por una vendedora furiosa.

Escaparon a caballo tras un intento de robo en un kiosco en Córdoba

La situación ocurrió alrededor de las 17 del domingo 28 de diciembre en un local comercial ubicado en la calle La Rioja, entre Lavalle y Liniers. Los sujetos llegaron con el animal, uno se bajó con un arma blanca y el otro se quedó a la espera para salir con mercadería.

Pero la valentía de la trabajadora frustró el robo, ambos salieron a toda velocidad con su caballo. En el escape y antes de subirse al corcel, uno de los asaltantes perdió una de sus ojotas. La situación quedó captada por las cámaras de seguridad del sector y se viralizó en las redes sociales.

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS