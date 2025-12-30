Córdoba insólita: escaparon a caballo tras un intento de robo en un kiosco

La ciudad de Río Segundo, en la provincia de Córdoba, fue escenario de un insólito hecho de inseguridad que se tornó a cómico. Dos delincuentes escaparon a caballo tras un intento de robo en un kiosco, donde fueron ahuyentados por una vendedora furiosa.

Escaparon a caballo tras un intento de robo en un kiosco en Córdoba

La situación ocurrió alrededor de las 17 del domingo 28 de diciembre en un local comercial ubicado en la calle La Rioja, entre Lavalle y Liniers. Los sujetos llegaron con el animal, uno se bajó con un arma blanca y el otro se quedó a la espera para salir con mercadería.

Pero la valentía de la trabajadora frustró el robo, ambos salieron a toda velocidad con su caballo. En el escape y antes de subirse al corcel, uno de los asaltantes perdió una de sus ojotas. La situación quedó captada por las cámaras de seguridad del sector y se viralizó en las redes sociales.