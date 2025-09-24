El Gobierno de la provincia confirmó que el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba incorporará vuelos internacionales directos. En esta ocasión, con un destino que está en plena tendencia.

Córdoba incorpora vuelos internacionales a un destino en plena tendencia

A través de un comunicado, la Agencia Córdoba Turismo comunicó que Flybondi anunció el lanzamiento de su nueva ruta internacional Córdoba–Asunción. “Los pasajes estarán disponibles en la web oficial de la compañía en los próximos días”, expresaron desde el área comandada por Dario Capitani.

De la mano de Flybondi, Córdoba incorpora vuelos a Asunción.

“La incorporación de la ruta Córdoba–Asunción fortalece la integración regional, potencia el turismo receptivo y acompaña las políticas públicas orientadas a generar desarrollo económico y empleo en nuestra provincia”, enumeró Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, sobre los beneficios de la nueva ruta internacional.

Cuándo empiezan los vuelos Córdoba-Asunción de Flybondi y qué frecuencia tendrán

El trayecto comenzará a operar el próximo 12 de diciembre y tendrá cinco vuelos semanales los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos. “Con esta incorporación, Córdoba continúa consolidándose como un hub estratégico para la conectividad aérea, al sumar rutas internacionales directas sin necesidad de pasar por Buenos Aires”, destacó el Gobierno de la provincia.

Por qué Asunción es un destino en tendencia

Asunción está en tendencia porque es un destino con un futuro prometedor para los negocios y el turismo. Paraguay es un punto emergente por su cultura, su historia y la proximidad con otros lugares conocidos de Sudamérica.

La ciudad atrae turistas interesados en arquitectura, gastronomía y tradiciones. Además, desde el ecoturismo hay centros atractivos como el Chaco, las Cataratas del Monday, o el Parque Nacional Ñacunday. En paralelo, Asunción mejoró su infraestructura aérea y su Aeropuerto Silvio Pettirossi para recibir más vuelos.