Córdoba tendrá vuelos directos con un destino paradisíaco: desde cuándo serán

Este miércoles, el Gobierno nacional confirmó la habilitación de operaciones para la aerolínea dominicana Arajet, quien operará vuelos directos hacia un destino paradisíaco desde Córdoba. Esta medida representa un impulso significativo para el turismo internacional.

La autorización oficial se formalizó a través de la Disposición 21/2025, publicada en el Boletín Oficial. La llegada de esta empresa de bajo costo amplía las alternativas de viaje para miles de argentinos que buscan destinos caribeños.

Córdoba tendrá vuelos directos con un destino paradisíaco

Punta Cana, reconocido como un paraíso de servicios “todo incluido”, experimentó un crecimiento notable en la demanda de turistas argentinos. Víctor Pacheco, CEO de Arajet, informó que la afluencia de argentinos a República Dominicana creció un 98 por ciento en los últimos años.

Se registraron 186.000 viajeros en 2021, 180.000 en 2022, 201.000 en 2023 y 272.000 en 2024. Para 2025, ya se contabilizan 163.000 personas, proyectándose un total de 400.000 turistas argentinos para el cierre del año.

La intención de Arajet es llevar a siete las frecuencias semanales en el Aeropuerto Ambrosio Taravella. Paralelamente, la aerolínea aspira a alcanzar 21 frecuencias en Ezeiza. En cuanto a las tarifas, la web de la aerolínea muestra un costo aproximado de 600 dólares ida y vuelta para un vuelo en diciembre desde Córdoba a Punta Cana.