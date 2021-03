La inseguridad en Córdoba entrega postales dramáticas como esta historia que pudo tener desenlace fatal pero milagrosamente su protagonista vive para contarla, tal como lo reconoce Lecio, un adulto mayor cordobés que fue arrastrado por 100 metros por un delincuente que estaba robando el auto de su hijo.

Las serias heridas que sufrió tratando de proteger el patrimonio familiar lo pusieron en terapia intensiva y pasó por el coma, del que pudo salir y decir “por lo menos, la puedo contar”, expresó en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

Sin arrepentirse de haber defendido lo que por derecho le corresponde, este jubilado de 81 años no calla su opinión y dijo que “no se puede vivir en un país donde el delincuente vive y el que labura se muere”, disparó.

El hecho tuvo lugar en barrio Ituzaingó y el hombre resultó gravemente herido, con múltiples lesiones como un coágulo en la cabeza, cuatro costillas fracturadas, un pulmón perforado y un cúmulo de raspones de distinta consideración, en un caso que está a cargo del fiscal Alfredo Villegas.

“En este momento me encuentro bastante dolorido pero tratando de sobrellevar el problema. Por lo menos la puedo contar”, reflexionó ahora y recordó el episodio: “salté la verja. Quería frenarlo pero no se puede. Y ahí me largué porque ya el coche iba muy rápido”, señaló.

“No se puede vivir en un país donde el delincuente vive y el que labura se muere. No me arrepiento, para nada. Siempre me gustó el laburo, la honestidad y ayudar al prójimo si era posible”, concluyó