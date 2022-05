El video de una senda peatonal para personas ciegas que en el medio del recorrido tiene árboles como obstáculo se hizo viral en las últimas horas y generó indignación en las redes sociales. El grosero error fue notado por una persona que caminaba por una vereda de la ciudad cordobesa de Villa General Belgrano.

La mujer no dudó y decidió grabar la situación para denunciarla y que las autoridades municipales de esa ciudad de Calamuchita actúen al respecto. “¿Esto sería la senda para no vidente, no cierto? Bueno, yo voy caminando por ahí y de repente !oh, un árbol¡”, señala, en tono irónico.

“Bueno, si tiene suerte, gira y ¿qué pasa si viene del otro lado? se topa con el mismo árbol”, indica. “No es solo eso. Acá me puedo caer y allá hay más árboles durante todo el camino”, cuenta la mujer y revela el tosco fallo en la obra pública.

“Solo en Córdoba, Villa General Belgrano”, dispara la mujer al finalizar la filmación. El video fue compartido por la cuenta de Instagram @onlyincordoba y se viralizó, superando las 18 mil reproducciones.