Córdoba: denuncian que la maestra que murió por neumonía era víctima de maltrato laboral

Tras la muerte de Karina Moyano, la maestra cordobesa que falleció por una neumonía, la Justicia comenzó a investigar las denuncias que afirman que la mujer sufría violencia y acoso laboral. La mujer se desempeñaba como docente en el jardín de infantes Hugo Leonelli de barrio Granja de Funes II.

De acuerdo a los testimonios de los denunciantes, Karina, de 37 años, comenzó a trabajar en esa institución durante el pasado mes de febrero. Al poco tiempo de entrar, ya comenzó a sufrir por “el mal trato que recibía de su directora”, según reconstruye su grupo más íntimo.

Karina Moyano. (Facebook Luciana Echevarría)

Esto habría desencadenado en que la docente comenzó a padecer depresión y ansiedad, por lo que habría comenzado los trámites para pedir un traslado a otro establecimiento educativo. Sin embargo, su salud se vio afectada por una neumonía que le produjo serias complicaciones que devinieron en su fallecimiento.

Tras su deceso, se difundieron una serie de audios en los que la directora del colegio la habría violentado. “Karina, el certificado médico dice neumonía. Estás de carpeta médica, no de licencia. No me compliqués, Karina. Necesito que mandes todos tus informes, la plata de los regalos y no puedo estar mandándote mensajes por privado”, se puede escuchar en uno de los mensajes de voz.

“No me compliqués Karina. El certificado médico dice por neumonía. No dice indicaciones de desconectarse totalmente de lo laboral. Es tu responsabilidad, Karina”, asevera la que sería la directora del jardín. Al darse a conocer estos sucesos, el Ministerio de Educación de la Provincia decidió apartar de su cargo a la mujer en cuestión.

La palabra del abogado de la víctima

Mientras recaba pruebas, quien era el abogado defensor de la víctima, Federico Casih, indicó que “este sometimiento era permanente”. “La directora escribía sanciones en un cuaderno de actas paralelo y no había derecho a réplica”, sostuvo, al tiempo que advirtió sobre una larga lista de acciones de amedrentamiento.

Ante esto, el letrado adelantó que buscará avanzar con una denuncia laboral contra la directora. Por otra parte, detalló también que la clínica en la que fue atendida la docente cometió el “delito de abandono de persona”, ya que le dio el alta a pesar de que se encontraba con un cuadro grave.