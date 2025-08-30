Córdoba de película: entró por el balcón, se escondió en un ropero y terminó tras las rejas

Un intento de robo, que parece sacado de una película policial, ocurrió durante la lluviosa madrugada de este sábado 30 de agosto en pleno Centro de Córdoba. Un ladrón entró a un edificio por el balcón y se escondió de la Policía en un ropero, pero terminó tras las rejas.

El episodio se desencadenó en un edificio ubicado en la calle Entre Ríos al 270, en el corazón del barrio. Fueron precisamente los vecinos de la zona quienes, alarmados por movimientos extraños, dieron aviso a las fuerzas de seguridad sobre la presencia de un intruso.

El sujeto fue aprehendido en la calle Entre Ríos al 270, centro de Córdoba.

Tras recibir la alerta, los efectivos se constituyeron rápidamente en el sector para verificar. Ingresaron por el balcón del primer piso ya que el sujeto se había atrincherado allí y no habían personas en el momento. Finalmente, lo encontraron escondido dentro del guardarropas, lo aprehendieron y trasladaron a una sede policial, quedando a disposición de la Justicia.