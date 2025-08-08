Violento robo y atropello: tres adolescentes fueron detenidos en Córdoba

Tres adolescentes de 15, 16 y 17 años fueron detenidos por dos hechos de inseguridad en la ciudad de Córdoba. Dos cometieron un violento robo, mientras que, el restante atropelló a una mujer al intentar escapar de la Policía.

Dos adolescentes cometieron un violento robo en Córdoba

El primer suceso fue protagonizado por los menores de 15 y 17 en barrio Marechal. Ambos le quitaron pertenencias a una mujer dentro de un auto en el Puente Tablada, cruzaron el río y fueron interceptados en la calle Garzón Maceda al 1.100.

El de 15 había sido aprehendido en cuatro oportunidades en los últimos ocho meses. Mientras que, el de 17, en seis ocasiones desde abril de 2024 a la fecha. Finalmente, fueron puestos a disposición de la justicia y un servicio de emergencias atendió a la mujer de 35 que sufrió el robo y una herida en la cara.

Un adolescente escapó de la Policía y atropelló a una mujer en Córdoba

Por otro lado, un chico de 16 que manejaba una motocicleta Honda Titan intentó escapar de un control en las calles Ricardo Balbín y Pasaje Público. En el trayecto, chocó a una joven de 26 e inmediatamente quedó aprehendido. La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde le diagnosticaron un traumatismo de cráneo leve.