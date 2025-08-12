Insólito en Córdoba: un supermercado puso un banco para los vecinos y se lo robaron

En barrio Los Sauces de la ciudad de Córdoba, un hombre robó un banco que había sido dispuesto por un supermercado para que los vecinos pudieran sentarse. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad del sector.

Video: se robaron un banco que habían puesto para los vecinos

Un banco de madera, dispuesto por los dueños de un supermercado para que los vecinos esperaran sentados el colectivo, fue robado. Este gesto de colaboración, que buscaba suplir la falta de una parada oficial, tuvo un desenlace inesperado.

El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes en el local situado en Camino a Capilla de los Remedios al 6.400. Las filmaciones capturaron el momento exacto en el que un individuo se acercó al mueble, verificó que no había testigos, lo cargó sobre sus hombros y escapó del sitio.

Los comerciantes habían instalado el largo banco de madera con la intención de crear una especie de parada de colectivos improvisada. Su iniciativa respondía a la necesidad de los residentes, quienes no contaban con un lugar adecuado para aguardar el transporte público