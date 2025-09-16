La Policía de la provincia informó de una fuga de gas en el Centro de Córdoba durante la mañana de este martes 16 de septiembre, que provocó un caos. Alrededor de las 14, el preocupante escenario fue controlado y las fuerzas de seguridad y la Municipalidad desarticularon el corte de tránsito.

Fuga de gas en el Centro de Córdoba

Las autoridades confirmaron que el suceso se produjo alrededor de las 10 en la calle General Alvear, entre Lima y Catamarca. Todo inició por la rotura de un caño cuando empleados de Ecogas realizaban trabajos en el tendido subterráneo.

Personal policial, Bomberos, Defensa Civil y Ecogas cumplieron labores en la zona y evacuaron preventivamente a los vecinos de edificios aledaños. Finalmente, el equipo de la empresa prestadora del servicio cerró el conducto y culminó con la pérdida.