Controlaron una fuga de gas que provocó un caos en el Centro de Córdoba

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades y Ecogas cerró el conducto tras un amplio operativo.

Redacción Vía Córdoba
16 de septiembre de 2025,

Una fuga de gas en el Centro de Córdoba requirió evacuar a más de 50 personas y un corte de tránsito.

La Policía de la provincia informó de una fuga de gas en el Centro de Córdoba durante la mañana de este martes 16 de septiembre, que provocó un caos. Alrededor de las 14, el preocupante escenario fue controlado y las fuerzas de seguridad y la Municipalidad desarticularon el corte de tránsito.

Fuga de gas en el Centro de Córdoba

Las autoridades confirmaron que el suceso se produjo alrededor de las 10 en la calle General Alvear, entre Lima y Catamarca. Todo inició por la rotura de un caño cuando empleados de Ecogas realizaban trabajos en el tendido subterráneo.

Personal policial, Bomberos, Defensa Civil y Ecogas cumplieron labores en la zona y evacuaron preventivamente a los vecinos de edificios aledaños. Finalmente, el equipo de la empresa prestadora del servicio cerró el conducto y culminó con la pérdida.

