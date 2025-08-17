Susto en Nueva Córdoba: evacuaron un local gastronómico por fuga de gas

Durante el último fin de semana, se vivieron momentos de tensión en pleno barrio Nueva Córdoba de la ciudad. Una fuga de gas obligó a la evacuación de un local de comida rápida en la intersección de avenida Ambrosio Olmos y boulevard Chacabuco.

Nueva Córdoba: evacuación un local por fuga de gas

Tras recibir una alerta, personal de bomberos se presentó en el local de McDonald’s de Plaza España. Dentro del comercio, los efectivos detectaron que la pérdida se originaba en un tubo de dióxido de carbono de 20 kilogramos. Ante el riesgo, la medida inmediata fue desalojar a todas las personas presentes, tanto empleados como clientes, para garantizar su seguridad.

A pesar del susto y la necesidad de evacuar el edificio, no se registraron personas lesionadas. Además, la magnitud del incidente no requirió la intervención de personal médico.