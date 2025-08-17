Vía Córdoba / Fuga de gas

Susto en Nueva Córdoba: evacuaron un local gastronómico por fuga de gas

Ocurrió en un local de comida rápida. Intervino el personal de Bomberos.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

17 de agosto de 2025,

Susto en Nueva Córdoba: evacuaron un local gastronómico por fuga de gas
Bomberos acudieron a un local de McDonald's por una fuga de dióxido de carbono en un tubo (Foto: Policía).

Durante el último fin de semana, se vivieron momentos de tensión en pleno barrio Nueva Córdoba de la ciudad. Una fuga de gas obligó a la evacuación de un local de comida rápida en la intersección de avenida Ambrosio Olmos y boulevard Chacabuco.

Nueva Córdoba: evacuación un local por fuga de gas

Tras recibir una alerta, personal de bomberos se presentó en el local de McDonald’s de Plaza España. Dentro del comercio, los efectivos detectaron que la pérdida se originaba en un tubo de dióxido de carbono de 20 kilogramos. Ante el riesgo, la medida inmediata fue desalojar a todas las personas presentes, tanto empleados como clientes, para garantizar su seguridad.

A pesar del susto y la necesidad de evacuar el edificio, no se registraron personas lesionadas. Además, la magnitud del incidente no requirió la intervención de personal médico.

Temas Relacionados

MÁS DE Fuga de gas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS