Confirmaron un abrupto cambio de tiempo para Córdoba: cuándo llegan las ráfagas de viento

Desde la Municipalidad de la ciudad confirmaron en la tarde de este viernes 3 de octubre un abrupto cambio de tiempo para Córdoba. A su vez, anticiparon a qué hora llegan las ráfagas de viento, que traerán una baja en las temperaturas.

El comunicado emitido por el Palacio 6 de Julio tomó como referencia un informe emitido por el Observatorio Hidrometeorológico de la provincia. Según el reporte, el fenómeno ocurrirá entre las 22 del sábado 4 hasta las 3 del domingo 5.

“El ingreso de un frente frío del sector sur provocará fuertes ráfagas de viento en la ciudad y parte del área metropolitana”, anunciaron. En paralelo, aclararon que durante el sábado la temperatura alcanzará los 34°C de máxima y bajará notablemente producto de los ventarrones de hasta 90 kilómetros por hora (km/h).

Alerta por ráfagas de viento en Córdoba: las recomendaciones

Ante este escenario, enumeraron una serie de recomendaciones y recordaron las vías de contacto para que vecinos y vecinas puedan reportar cualquier problema e inconveniente.