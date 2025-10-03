Confirmaron un abrupto cambio de tiempo para Córdoba: cuándo llegan las ráfagas de viento

Vía Córdoba / Alerta meteorológica

Vientos de hasta 90 kilómetros por hora provocarán un brusco descenso de la temperatura.

Redacción Vía Córdoba
3 de octubre de 2025,

Emitieron una alerta por intensas ráfagas de viento para la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Desde la Municipalidad de la ciudad confirmaron en la tarde de este viernes 3 de octubre un abrupto cambio de tiempo para Córdoba. A su vez, anticiparon a qué hora llegan las ráfagas de viento, que traerán una baja en las temperaturas.

El comunicado emitido por el Palacio 6 de Julio tomó como referencia un informe emitido por el Observatorio Hidrometeorológico de la provincia. Según el reporte, el fenómeno ocurrirá entre las 22 del sábado 4 hasta las 3 del domingo 5.

El aviso de la Municipalidad de Córdoba basado en el reporte del Observatorio Hidrometeorológico.
“El ingreso de un frente frío del sector sur provocará fuertes ráfagas de viento en la ciudad y parte del área metropolitana”, anunciaron. En paralelo, aclararon que durante el sábado la temperatura alcanzará los 34°C de máxima y bajará notablemente producto de los ventarrones de hasta 90 kilómetros por hora (km/h).

Alerta por ráfagas de viento en Córdoba: las recomendaciones

Ante este escenario, enumeraron una serie de recomendaciones y recordaron las vías de contacto para que vecinos y vecinas puedan reportar cualquier problema e inconveniente.

  • No sacar la basura.
  • Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
  • Ante emergencias, contactarse al 103 o al 107.

