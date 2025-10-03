Desde la Municipalidad de la ciudad confirmaron en la tarde de este viernes 3 de octubre un abrupto cambio de tiempo para Córdoba. A su vez, anticiparon a qué hora llegan las ráfagas de viento, que traerán una baja en las temperaturas.
Confirmaron un abrupto cambio de tiempo para Córdoba: cuándo llegan las ráfagas de viento
El comunicado emitido por el Palacio 6 de Julio tomó como referencia un informe emitido por el Observatorio Hidrometeorológico de la provincia. Según el reporte, el fenómeno ocurrirá entre las 22 del sábado 4 hasta las 3 del domingo 5.
“El ingreso de un frente frío del sector sur provocará fuertes ráfagas de viento en la ciudad y parte del área metropolitana”, anunciaron. En paralelo, aclararon que durante el sábado la temperatura alcanzará los 34°C de máxima y bajará notablemente producto de los ventarrones de hasta 90 kilómetros por hora (km/h).
Alerta por ráfagas de viento en Córdoba: las recomendaciones
Ante este escenario, enumeraron una serie de recomendaciones y recordaron las vías de contacto para que vecinos y vecinas puedan reportar cualquier problema e inconveniente.
- No sacar la basura.
- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estar atento ante la posible caída de granizo.
- Mantenerse informado por las autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- Ante emergencias, contactarse al 103 o al 107.