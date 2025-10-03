Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: calor y viento norte, así estará el tiempo este viernes 3 de octubre

Anunciaron jornadas de altas temperaturas y una probable tormenta rumbo al fin de semana. Mirá el pronóstico extendido.

Redacción Vía Córdoba

3 de octubre de 2025,

La ciudad de Córdoba se prepara para una jornada de calor. (José Gabriel Hernández/La Voz).

Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico climático trimestral, octubre comenzó con altas temperaturas en la provincia de Córdoba. Este viernes 3 de octubre será uno de los días más calurosos, que también contará con fuertes ráfagas de viento norte.

Así estará el tiempo en Córdoba este viernes 3 de octubre

El ente nacional comunicó que el último día hábil de la semana es con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 32°C. Por su parte, el cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado.

Con el transcurrir del reloj, se espera que las ráfagas de viento norte tomen protagonismo durante la tarde. Según el reporte, se espera que soplen entre los 42 y los 50 kilómetros por hora (km/h).

Sin embargo, esto no se reflejará en el termómetro en primera instancia. El sábado 4 tendrá una máxima de 36°C y el domingo habría una merma ya que descendería hasta los 26°C.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Sábado. Mínima de 17°C y máxima de 36°C. Cielo despejado y tormentas fuertes.
  • Domingo. Mínima de 14°C y máxima de 24°C. Tormentas aisladas y cielo parcialmente nublado.
  • Lunes. Mínima de 7°C y máxima de 21°C. Cielo despejado a parcialmente nublado.

