Clima en Córdoba: calor y viento norte, así estará el tiempo este viernes 3 de octubre

Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico climático trimestral, octubre comenzó con altas temperaturas en la provincia de Córdoba. Este viernes 3 de octubre será uno de los días más calurosos, que también contará con fuertes ráfagas de viento norte.

Así estará el tiempo en Córdoba este viernes 3 de octubre

El ente nacional comunicó que el último día hábil de la semana es con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 32°C. Por su parte, el cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado.

Clima en Córdoba: se viene el calor extremo con más de 34°C y riesgo de incendios

Con el transcurrir del reloj, se espera que las ráfagas de viento norte tomen protagonismo durante la tarde. Según el reporte, se espera que soplen entre los 42 y los 50 kilómetros por hora (km/h).

Sin embargo, esto no se reflejará en el termómetro en primera instancia. El sábado 4 tendrá una máxima de 36°C y el domingo habría una merma ya que descendería hasta los 26°C.

Pronóstico extendido para Córdoba