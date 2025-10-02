Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 2 de octubre y qué pasará con la temperatura

Octubre sigue dando sus primeros pasos y parecen ser con temperaturas en ascenso para Córdoba. Según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 2 también tendrá viento norte.

Cómo estará el tiempo en Córdoba este jueves 2 de octubre y qué pasará con la temperatura

El cuarto día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 12°C, cielo parcialmente nublado y una leve brisa del sector norte de entre siete y 23 kilómetros por hora (km/h). Con el pasar del reloj, la máxima ascenderá hasta los 28°C.

La máxima para este jueves 2 de octubre en Córdoba es de 28°C.

Pero las temperaturas seguirán subiendo en la víspera e inicio del fin de semana. El viernes 3 y el sábado 4 se espera que las máximas toquen los 31°C y 34°C, respectivamente. Sin embargo, el domingo habría una merma.

Pronóstico extendido para Córdoba