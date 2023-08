Con Talleres a la cabeza por Diego Valoyes, el ranking de los pases más costosos

La oficialización por parte de Talleres de que Diego Valoyes fue transferido a Los Bravos de México en 8,5 millones de dólares, pone a esta operación a la cabeza de las ventas más caras en el historial del fútbol cordobés.

Talleres lidera el top ten por el colombiano Valoyes, y porque siete de sus ventas se encolumnan entre las principales. La segunda es la de Lucas Zelarayán, jugador de Belgrano en 7,9 millones de dólares primero a Tigres de México y después al Columbus de Estados Unidos. Tercero en el podio Nahuel Bustos, por la compra de su pase por parte del City Group en 7,6 millones de dólares, para colocarlo en el Girona de España (estadísticas Mauricio Coccolo @mauricoccolo en Twitter).

El colombiano metió un gol de penal y otro de jugada que le anularon a instancias del VAR Foto: Prensa de Talleres

Contrariamente a lo que se piensa, la transferencia de Paulo Dybala de Instituto al Palermo de Italia no está entre las 10 principales. Con cuatro millones de dólares, se ubica en el puesto once. Y llama la atención el volumen de la operación por Federico Navarro, ex volante de Talleres que se fue a la MLS de Estados Unidos a cambio de cinco millones de dólares.

El cordobés Lucas Zelarayán y su llegada al Al Fateh. Su nuevo equipo. (Twitter @EnFatehclub).

EL TOP TEN DE LAS VENTAS DEL FÚTBOL DE CÓRDOBA