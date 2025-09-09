Con plaza gastronómica y música en vivo: vuelve la feria del vino de Córdoba

La feria “Vino Córdoba” celebrará su segunda edición en la ciudad de Córdoba con una propuesta repleta de actividades. En esta ocasión, el evento que busca destacar el trabajo de las bodegas locales tendrá como atractivos una plaza gastronómica y música en vivo.

Cuándo y dónde es la feria del vino de Córdoba

El segundo capítulo del encuentro para los amantes de la bebida será desde las 17 hasta las 22 de este sábado 13 de septiembre. El punto de encuentro es el Hotel Quinto Centenario, ubicado en la calle Duarte Quirós al 1.300, ex Hotel Sheraton.

El evento ideal para descorchar e iniciar el fin de semana.

La cumbre busca consolidarse como el punto de encuentro por excelencia entre los amantes del vino y los productores de Córdoba. Para ello, 32 bodegas boutique de las siete regiones de la provincia serán representadas por sus bodegueros, hacedores, enólogos, agrónomos y responsables.

“Esta interacción directa permite conocer de primera mano la historia, los procesos y las características únicas de cada etiqueta, así como las últimas novedades en el universo del vino cordobés y las experiencias enoturísticas que ofrece cada proyecto”, recalcaron desde el Gobierno de Córdoba.

Charlas, exposiciones, degustaciones y más.

Qué actividades habrá en la feria del vino de Córdoba

Charlas de las 32 bodegas de todas las regiones.

Degustaciones de vinos de toda la provincia.

Música en vivo .

Una plaza gastronómica a cargo del restaurante del hotel.

Espacios con emprendimientos locales relacionados al vino.

Presencia de sponsors y marcas aliadas.

Qué bodegas de Córdoba participan en la feria del vino

Sierras Chicas: Terra Camiare, Bodega La Caroyense, Establecimiento Di Candi, Finca Rosel, Patente X, Zonco.

Norte: Del Gredal.

Valle de Calamuchita: Finca Vista Grande, Bodega Furfaro, Sineres Espumantes, Pu Duam Vineyard, Estancia Las Cañitas, Juana Urbana, Río del Medio, Familia Benito.

Sierras del Sur: Alma Minera, La Urumpta.

Valle de Traslasierra: Achala Wines, Noble de San Javier, Aráoz de Lamadrid, Viarago, La Matilde, Bodega Kirton, Piedra Mora, Las Breas, Santos Quiroga, Sierra y Monte.

Noroeste: Finca Robledo Balzarini.

Valle de Punilla: Slow Wines, Finca La Marta, Nébula, Camps & Chavero.

El evento cuenta con el aval de la Agencia Córdoba Turismo.

Cómo comprar las entradas para la feria del vino de Córdoba

Las entradas anticipadas tienen un costo de 40 mil pesos y pueden adquirirse a través de https://www.passline.com/eventos/vino-cordoba-la-feria-2025. Córdoba Wine Travel y la Pulpería Cordobesa organizan el evento que cuenta con el aval de la Agencia Córdoba Turismo y Caminos del Vino Córdoba, Además del auspicio de la Cámara de Bodegas y Productores Vitivinícolas de Córdoba