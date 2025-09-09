En el inicio de la segunda semana de septiembre, la provincia de Córdoba se convirtió en el escenario de una feria que se extenderá por los próximos siete días. La propuesta tiene desde una muestra de artes visuales hasta talleres creativos.

Muestra de artes visuales y talleres creativos: una nueva feria llegó a Córdoba

La novena edición de la Feria del Centro comenzó este lunes 8 en la sala de exposiciones del Paseo del Buen Pastor, donde se inauguró la muestra “Códices de una tierra incógnita”, del artista cordobés Roger Mantegani.

La novena edición de la Feria del Centro comenzó en Córdoba.

La propuesta impulsada por los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba el “encuentro con la expresión artística en todas sus formas”, según detallaron en un comunicado.

150 emprendimientos en una feria en la ciudad de Córdoba: dónde y cuándo

Del 12 al 14 de septiembre, el Centro Cultural Córdoba y el Parque del Faro serán el punto de encuentro para la feria. 150 emprendimientos seleccionados de rubros como indumentaria, objetos decorativos, accesorios y publicaciones editoriales ofrecerán sus productos a la comunidad.

Las autoridades de Córdoba prepararon una grilla de actividades para todas las edades a lo largo y ancho de la provincia. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en el siguiente link .