Vía Córdoba / Fin de semana

Con food trucks y entrada gratis, un nuevo festival gastronómico se celebra en Córdoba

El evento tiene un pasillo repleto de comidas y bebidas. En paralelo, puestos de emprendimientos, clases Christophe Krywonis y Felicitas Pizarro y actividades para todas las edades.

Lucas Sismondo
Lucas Sismondo

3 de octubre de 2025,

Con food trucks y entrada gratis, un nuevo festival gastronómico se celebra en Córdoba
El evento tendrá carnes a las llamas, comidas tradicionales, garrapiñada, clases en vivo y competencias culinarias.

La provincia de Córdoba dijo presente en la Feria Internacional del Turismo con propuestas disruptivas y novedosas. Pero octubre también llega con tradicionales eventos, como un festival gastronómico que tendrá food trucks y entrada gratis.

Córdoba: cuándo es el festival gastronómico con entrada gratis

La Municipalidad de General Cabrera anunció la edición 11 del festival provincial gastronómico Sabores del Maní. Este 2025 se llevará a cabo en el predio de la estación el viernes 10, el sábado 11 y el domingo 12 de octubre.

General Cabrera anunció una nueva edición de Sabores del Maní.
General Cabrera anunció una nueva edición de Sabores del Maní.

Cocina en vivo, concurso de garrapiñazo, shows de música y danza en un escenario inmenso”, anticiparon los organizadores del evento. También habrá un paseo de artesanos, diferentes stands de empresas y emprendimientos y una maratón por la localidad.

El paseo culinario de camiones de comida tendrá opciones como carnes a las llamas, lomitos, sándwiches con pan ciabatta, milanesas, ensaladas y pollo frito, entre otras alternativas. A su vez, se realizarán competencias para elegir las mejores garrapiñadas y galletas de maní.

El festival elige las mejores galletas de maní y la más rica garrapiñada.
El festival elige las mejores galletas de maní y la más rica garrapiñada.

Sergio Galleguillo, academias de danzas de la región, Alejandrina Ledesma, Lili Ceballos, Felicitas Pizarro y Christophe Krywonis son algunos de los artistas y las figuras invitadas al festival Sabores del Maní.

Cómo llegar a General Cabrera desde Córdoba Capital

Para llegar a General Cabrera desde la Capital se recomienda emprender un viaje de 210 kilómetros por la Autopista Córdoba-Rosario. Luego, hay que tomar la Ruta Provincial 10 hasta arribar a destino.

Temas Relacionados

MÁS DE Fin de semana
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS