Con food trucks y entrada gratis, un nuevo festival gastronómico se celebra en Córdoba

La provincia de Córdoba dijo presente en la Feria Internacional del Turismo con propuestas disruptivas y novedosas. Pero octubre también llega con tradicionales eventos, como un festival gastronómico que tendrá food trucks y entrada gratis.

Córdoba: cuándo es el festival gastronómico con entrada gratis

La Municipalidad de General Cabrera anunció la edición 11 del festival provincial gastronómico Sabores del Maní. Este 2025 se llevará a cabo en el predio de la estación el viernes 10, el sábado 11 y el domingo 12 de octubre.

General Cabrera anunció una nueva edición de Sabores del Maní.

“Cocina en vivo, concurso de garrapiñazo, shows de música y danza en un escenario inmenso”, anticiparon los organizadores del evento. También habrá un paseo de artesanos, diferentes stands de empresas y emprendimientos y una maratón por la localidad.

El paseo culinario de camiones de comida tendrá opciones como carnes a las llamas, lomitos, sándwiches con pan ciabatta, milanesas, ensaladas y pollo frito, entre otras alternativas. A su vez, se realizarán competencias para elegir las mejores garrapiñadas y galletas de maní.

El festival elige las mejores galletas de maní y la más rica garrapiñada.

Sergio Galleguillo, academias de danzas de la región, Alejandrina Ledesma, Lili Ceballos, Felicitas Pizarro y Christophe Krywonis son algunos de los artistas y las figuras invitadas al festival Sabores del Maní.

Cómo llegar a General Cabrera desde Córdoba Capital

Para llegar a General Cabrera desde la Capital se recomienda emprender un viaje de 210 kilómetros por la Autopista Córdoba-Rosario. Luego, hay que tomar la Ruta Provincial 10 hasta arribar a destino.