La Feria del Libro 2025 empieza en Córdoba con entrada gratuita, gastronomía y música en vivo

La Feria del Libro 2025 empieza en Córdoba este 4 de octubre y familias y personas amantes de la lectura podrán disfrutar de las más de 300 actividades programadas. En esta ocasión, la entrada es libre y gratuita y también habrá gastronomía y música en vivo.

Cuándo empieza la Feria del Libro 2025 en Córdoba

Desde este sábado hasta el domingo 19, la ciudad contará con la presencia de destacados escritores, poetas, artistas y periodistas del ámbito local, provincial y nacional. El cronograma de esta edición contempla siete ciclos y más de 100 stands de librerías y editoriales independientes.

Armado de las carpas para la Feria del Libro 2025 en la Plaza de la Intendencia. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Felipe Pigna, Martín Kohan, María Teresa Andruetto, Luciano Lamberti, Hernán Brienza, Julia Mengolini, Martín Oesterheld, Viviana Rivero y Roberto Chuit son algunas de las personalidades invitadas para conversar en la ciudad de Córdoba.

“El Humanismo, la cultura del encuentro, la ciencia y la identidad fueron los ejes fundamentales para pensar esta edición”, anticiparon desde la Feria del Libro 2025 en Córdoba.

Japón y Paraná, las comunidades invitadas a la Feria del Libro 2025 en Córdoba

En esta oportunidad, las autoridades también confirmaron que la celebración persigue el objetivo de “estrechar vínculos culturales con las comunidades de Japón y Paraná", quienes fueron invitadas especialmente.

Charlas sobre el milenario cultivo del bonsái adaptado al clima cordobés, una presentación de tambores taiko en un ensamble de percusión, una clase magistral de sushi moderno a cargo de Iwao Komiyamay y presentaciones literarias son algunas de las propuestas con estos países.

Dónde es la Feria del Libro 2025 en Córdoba

Supermanzana de la Intendencia de la ciudad de Córdoba.

Horarios : Lunes a sábado y feriado : 11 a 21. Domingo : 15 a 21

Cronograma completo, completo, aquí



