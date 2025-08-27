La Junta Electoral Nacional, distrito de la provincia, sorteó este martes 26 de agosto el orden de las 18 agrupaciones que integran la Boleta Única de Papel (UBP) en Córdoba, que se usará para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.
Sortearon el orden de la Boleta Única en Córdoba
En el marco de las Elecciones Generales Legislativas, ocho alianzas divididas en 18 agrupaciones políticas, en el Distrito Córdoba, disputarán el voto de la ciudadania por nueve bancas en la Cámara de Diputados.
El lunes 1 de septiembre se difundirá el diseño definitivo de la BUP con la su estructura electoral completa, según el calendario oficial,. No obstante, ya se conoció el orden de los contendientes dentro de la boleta que medirá 14,24 centímetros de alto por 46,3 centímetros de ancho.
Cómo quedó la Boleta Única en Córdoba tras el sorteo del orden de las 18 agrupaciones
- Partido Libertario (Agustín Spaccesi).
- Fuerza Patria (Pablo Carro).
- Ciudadanos (Héctor Baldassi).
- Unión Popular Federal (Mario Peral).
- Encuentro por la República (Aurelio García Elorrio).
- Frente Federal Acción Solidaria (Stéfano “Tatín” López Chiodi).
- PAIS (Edgar Bruno).
- Córdoba te Quiero (Julio Lucero).
- Partido Demócrata (Pablo Martelli).
- Acción para el Cambio (Alfredo Keegan).
- Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota).
- Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad (Liliana Olivero).
- Alianza La Libertad Avanza (Gonzalo Roca).
- Unión Cívica Radical (Ramón Mestre).
- PRO (Oscar Agost Carreño).
- MAS (Julia di Santi).
- FE (Juan Carlos Saillén).
- Provincias Unidas (Juan Schiaretti).