Elecciones 2025: cuáles son las 18 listas que competirán por 9 bancas en Diputados

Córdoba se prepara para una elección legislativa de medio término el próximo 26 de octubre. En estos comicios, 18 listas confirmadas buscarán determinar la renovación de nueve bancas en la Cámara de Diputados.

Este año, son 18 las listas que se presentarán a elecciones. Este escenario inusual refleja el cambio de paradigma generado por la elección presidencial de hace dos años, donde La Libertad Avanza impactó el molde tradicional y busca ampliar su poder en el Congreso.

Provincias Unidas. El “cordobesismo” apuesta con la reaparición del exgobernador Juan Schiaretti, una figura clave de la unificación. Lo acompaña en la lista Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos. Otros nombres incluyen a Miguel Siciliano, titular del bloque oficialista en la Legislatura, la ministra de Desarrollo Social Laura Jure, e Ignacio García Aresca, diputado saliente de San Francisco. La Libertad Avanza. Presentó su lista liderada por Gonzalo Roca, empresario, abogado y vicepresidente partidario en la provincia, cercano a Gabriel Bornoroni. En segundo lugar, aparece Laura Soldano, exmodelo e influencer de Río Cuarto. La lista libertaria incluye a Marcos Patiño Brizuela, titular del Pami Córdoba, y a la actual diputada Laura Rodríguez Machado. También figuran Enrique Lluch, director de Vialidad Nacional, y la pastora Evelin Barroso. Fuerza Patria. El kirchnerismo tiene a Pablo Carro como principal candidato, buscando renovar su mandato, junto a Constanza San Pedro. Defendamos Córdoba. Natalia de la Sota se distancia del oficialismo provincial para encabezar una fuerza política que se opone a la gestión de Milei. La acompaña Marcelo Ruiz, doctor en matemática y exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Unión Cívica Radical. Presentó a Ramón Mestre tras una división interna.