Comenzó la muestra de carreras de la Universidad de Córdoba: todo lo que hay que saber

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) abrió sus puertas con la “Muestra UNC 2025”, un evento clave para miles de estudiantes, docentes y público interesado que buscan orientación profesional.

Del 2 al 4 de septiembre, la Ciudad Universitaria se transforma en un espacio dinámico donde los futuros ingresantes pueden explorar un vasto menú de propuestas académicas, científicas, culturales y de bienestar.

Todo lo que hay que saber de la Muestra UNC 2025

El encuentro anual más significativo de la Casa de Trejo, con una concurrencia estimada de 70.000 personas en su primer día, está diseñado especialmente para aquellos que aún no definen su camino de estudio. La Muestra UNC ofrece una experiencia inmersiva para conocer de cerca la vida universitaria y dialogar con referentes de diversas disciplinas.

Entre las actividades destacadas, los asistentes encontrarán charlas de orientación vocacional y espacios para interactuar con docentes y egresados de todas las facultades. Los stands institucionales proveen información detallada sobre las carreras, becas, programas de inclusión, residencia universitaria, salud estudiantil y las variadas actividades deportivas y culturales disponibles.

Además, la Muestra fomenta la participación activa con experiencias interactivas de ciencia, tecnología, innovación y extensión social, incluyendo talleres y demostraciones en vivo. El cronograma completo se puede ver en el siguiente link: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/%C2%A1muestra-unc-2025