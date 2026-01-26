Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: ¿Se largará la fuerte tormenta este lunes 26 de enero?

Tras el intenso calor del fin de semana, cómo seguirán las temperaturas.

26 de enero de 2026

El estado del tiempo en Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

Tal como adelantó Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Córdoba vive atraviesa abrupto cambio de tiempo tras varios días con máximas cercanas a los 40°C. En este sentido, adelantó cómo estará el clima este lunes 26 de enero en toda la provincia.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 26 de enero

De acuerdo al SMN, para este lunes se prevé una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 20°C. Se esperan tormentas aisladas durante toda la jornada, sin variaciones significativas para el resto de la semana.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Martes. Mínima de 22°C y máxima de 36°C. Tormentas aisladas.
  • Miércoles. Mínima de 22°C y máxima de 35°C. Tormentas aisladas.
  • Jueves. Mínima de 25°C y máxima de 36°C. Cielo mayormente nublado.

