Clima en Córdoba: ¿Se largará la fuerte tormenta este lunes 26 de enero?

Tal como adelantó Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Córdoba vive atraviesa abrupto cambio de tiempo tras varios días con máximas cercanas a los 40°C. En este sentido, adelantó cómo estará el clima este lunes 26 de enero en toda la provincia.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 26 de enero

De acuerdo al SMN, para este lunes se prevé una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 20°C. Se esperan tormentas aisladas durante toda la jornada, sin variaciones significativas para el resto de la semana.

Pronóstico extendido para Córdoba