Cuándo volverá el calor agobiante a Córdoba: lo que dice el pronóstico

Luego de una breve pausa del calor intenso, que incluyó lluvias en sectores serranos y temperaturas moderadas durante el último fin de semana, la estabilidad térmica llegará a su fin. Según los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el repunte de las marcas térmicas comenzará a manifestarse de manera gradual en la ciudad de Córdoba y sus alrededores.

Cuándo volverá el agobiante calor a Córdoba

Para este martes 20 de enero, se registró una máxima de 30°C, registro que marca el inicio de una escalada que se acentuará con el correr de las horas, impulsada por las condiciones del tiempo en la región central del país.

La tendencia ascendente se consolidará a partir del miércoles 21 de enero. El factor determinante será el ingreso de viento norte, que se hará sentir con ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde. Para ese día, se espera una mínima de 19°C y una máxima de 33°C.

Las condiciones de calor persistirán durante el jueves 22, con una jornada que presentará cielo mayormente nublado. Pese a la nubosidad, las probabilidades de lluvia son bajas y el termómetro repetirá una máxima de 33°C, manteniendo la sensación de pesadez en el ambiente.

El pico de calor: máxima de 36 grados

El ascenso de la temperatura alcanzará su punto crítico hacia el cierre de la semana laboral y el inicio del fin de semana. Los datos oficiales indican que el viernes 23, el cielo estará parcialmente nublado, mínima de 20°C y máxima de 34°C; mientras que para el sábado se espera el pico de calor con una máxima de 36°C. Se prevén vientos moderados a fuertes del norte con ráfagas de 50 km/h y posibles precipitaciones en las zonas serranas.

El domingo 25 mantendrá registros elevados, con una máxima estimada en 34°C. Sin embargo, la jornada cerraría con un incremento de la inestabilidad, con chances de chaparrones hacia la tarde y la noche en la capital cordobesa. Este escenario de precipitaciones se extendería hasta la madrugada y mañana del lunes 26, con mejoras climáticas hacia la tarde y una leve baja de la temperatura, situando la máxima en 32°C.