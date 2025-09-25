Clima en Córdoba: rige alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento este jueves 25 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento para este jueves 25 de septiembre. Ocho departamentos de la provincia de Córdoba están bajo la notificación que es un factor de riesgo para los incendios.

Cómo estará el clima en Córdoba este jueves 25 de septiembre

El cuarto día hábil de la semana comenzó con una temperatura mínima de 12°C, cielo parcialmente nublado y ráfagas del noreste de entre 51 y 59 kilómetros por hora (km/h). Con el pasar del reloj, la máxima escalará hasta los 25°C y el cielo se despejará.

Viento y tierra para el sur de la provincia de Córdoba. (Javier Ferreyra / La Voz)

Dónde rige alerta amarilla por fuertes vientos en Córdoba

La alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento engloba a los departamentos de Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Calamuchita, Río Cuarto, General Roca, y Juárez Celman.

Si bien la ventisca afectará a la totalidad de la provincia, las zonas mencionadas registrarían tormentas con una abundante caída de agua. " Además de frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo e intensas ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual", cerró el SMN.

Pronóstico extendido para Córdoba