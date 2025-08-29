Clima en Córdoba: primaveral y con viento, cómo estará el tiempo este viernes 29 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el clima en Córdoba este viernes 29 de agosto será con viento norte en una jornada primaveral. En paralelo, palpitó un fin de semana marcado por la llegada de las tormentas y las bajas temperaturas, según su pronóstico extendido.

Clima en Córdoba: con viento, cómo estará el tiempo este viernes 29 de agosto

El ente nacional comunicó que el quinto día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 11°C y cielo ligeramente nublado. Durante la tarde, se espera que la brisa sople a 42 kilómetros por hora (km/h) y las ráfagas de viento norte alcancen los 50 km/h.

Por su parte, el cielo variará entre parcial a mayormente nublado con el correr del reloj. A su vez, se espera que la temperatura se ubique entre los 20°C.

Pronóstico extendido para Córdoba