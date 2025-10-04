Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: dónde rigen alertas naranja y amarilla por tormenta este sábado 4 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el aviso para 12 provincias. Los detalles para el fin de semana.

Clima en Córdoba: dónde rigen alertas naranja y amarilla por tormenta este sábado 4 de octubre
Córdoba tendrá un sábado soleado, pero se vienen tormentas y hay alertas naranja y amarilla. (José Hernández/La Voz/Ilustrativa).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormenta este sábado 4 de octubre para 12 provincias de la Argentina. Córdoba es una de las afectadas mayoritariamente a lo largo del fin de semana.

Clima en Córdoba: dónde rigen alertas naranja y amarilla por tormenta

Los departamentos de la provincia de Córdoba bajo la alerta naranja por tormentas son General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, General San Martín, Marcos Juárez y Unión. “Estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora (km/h)”, expresó el ente nacional.

Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas este sábado 4 de octubre en Córdoba.
Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas este sábado 4 de octubre en Córdoba.

A su vez, anticipó valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros. En paralelo, enumeró las regiones bajo la alerta amarilla: Juárez Celman, Río Cuarto, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, San Justo, Pocho, San Alberto, San Javier, Cruz del Eje, Minas y Capital.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo en Córdoba este sábado 4 de octubre

En su caso, las autoridades anticiparon valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 milímetros. Cabe destacar que, las alertas rigen desde la tarde el sábado hasta la madrugada del domingo.

El SMN informó que el sábado comenzó con una temperatura mínima de 17°C, cielo despejado y ráfagas de viento norte de hasta 50 kilómetros por hora. A la tarde, la máxima ascenderá hasta los 32°C y alrededor de las 22 comenzará la descomposición y el cambio de tiempo.

Pronóstico extendido para Córdoba

Domingo. Mínima de 15°C y máxima de 24°C. Tormentas fuertes y cielo mayormente nublado.

Lunes. Mínima de 8°C y máxima de 22°C. Cielo ligeramente nublado.

Martes. Mínima de 9°C y máxima de 26°C. Cielo ligeramente nublado.

