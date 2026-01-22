Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con ráfagas de viento, cómo estará el tiempo este jueves 22 de enero

Las altas temperaturas, habituales para la época del año, también marcarán presencia. El pronóstico extendido.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

22 de enero de 2026,

Clima en Córdoba: con ráfagas de viento, cómo estará el tiempo este jueves 22 de enero
Un jueves de mucho calor y viento norte en Córdoba (José Hernández / Archivo).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en Córdoba de este jueves 22 de enero será con ráfagas de viento. Posteriormente, las altas temperaturas, habituales para la época del año, también marcarán presencia.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 22 de enero

El tiempo para día hábil de la semana comenzó con una temperatura mínima de 20°C y un cielo parcialmente nublado. En paralelo, el viento soplará entre los 42 y los 50 kilómetros por hora (km/h).

Córdoba espera una mañana con viento norte y una tarde con altas temperaturas. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Córdoba espera una mañana con viento norte y una tarde con altas temperaturas. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Con el transcurrir del reloj, se estima que la máxima ascienda a los 33°C y las demás de las condiciones climáticas se sostengan. El pronóstico extendido para Córdoba desliza un escenario similar para el viernes 23.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Viernes. Mínima de 20°C y máxima de 34°C. Cielo mayormente nublado.
  • Sábado. Mínima de 25°C y máxima de 35°C. Cielo parcialmente nublado.
  • Domingo. Mínima de 23°C y máxima de 36°C. Cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS