Clima en Córdoba: con ráfagas de viento, cómo estará el tiempo este jueves 22 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en Córdoba de este jueves 22 de enero será con ráfagas de viento. Posteriormente, las altas temperaturas, habituales para la época del año, también marcarán presencia.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 22 de enero

El tiempo para día hábil de la semana comenzó con una temperatura mínima de 20°C y un cielo parcialmente nublado. En paralelo, el viento soplará entre los 42 y los 50 kilómetros por hora (km/h).

Córdoba espera una mañana con viento norte y una tarde con altas temperaturas. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Con el transcurrir del reloj, se estima que la máxima ascienda a los 33°C y las demás de las condiciones climáticas se sostengan. El pronóstico extendido para Córdoba desliza un escenario similar para el viernes 23.

Pronóstico extendido para Córdoba