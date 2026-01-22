Clima en Córdoba: con ráfagas de viento, cómo estará el tiempo este jueves 22 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en Córdoba de este jueves 22 de enero será con ráfagas de viento. Posteriormente, las altas temperaturas, habituales para la época del año, también marcarán presencia.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 22 de enero
El tiempo para día hábil de la semana comenzó con una temperatura mínima de 20°C y un cielo parcialmente nublado. En paralelo, el viento soplará entre los 42 y los 50 kilómetros por hora (km/h).
Con el transcurrir del reloj, se estima que la máxima ascienda a los 33°C y las demás de las condiciones climáticas se sostengan. El pronóstico extendido para Córdoba desliza un escenario similar para el viernes 23.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Viernes. Mínima de 20°C y máxima de 34°C. Cielo mayormente nublado.
- Sábado. Mínima de 25°C y máxima de 35°C. Cielo parcialmente nublado.
- Domingo. Mínima de 23°C y máxima de 36°C. Cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas.