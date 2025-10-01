Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con probabilidad de lluvias, cómo estará el tiempo este miércoles 1 de octubre

El mes comenzó con temperaturas en ascenso, que escalarán con el correr de la semana.

1 de octubre de 2025,

Clima en Córdoba: cómo estará tiempo este miércoles 1 de octubre. (Ilustrativa)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que el clima en la provincia de Córdoba para este miércoles 1 de octubre tiene probabilidad de lluvias. En paralelo, anunció un incremento en las temperaturas en el inicio del nuevo mes.

El primer día del décimo mes del año comenzó con una temperatura mínima de 14°C y cielo despejado. Sin embargo, hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de lloviznas hasta la tarde.

Por su parte, la máxima escalará hasta los 25°C y las ráfagas de viento norte dirán presente. Según el pronóstico extendido para Córdoba, soplarán hasta los 50 kilómetros por hora (km/h) y mermarían en el anochecer.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Jueves. Mínima de 12°C y máxima de 27°C. Cielo algo a parcialmente nublado.
  • Viernes. Mínima de 15°C y máxima de 30°C. Cielo algo nublado.
  • Sábado. Mínima de 16°C y máxima de 34°C. Cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas.

