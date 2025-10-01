Clima en Córdoba: con probabilidad de lluvias, cómo estará el tiempo este miércoles 1 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que el clima en la provincia de Córdoba para este miércoles 1 de octubre tiene probabilidad de lluvias. En paralelo, anunció un incremento en las temperaturas en el inicio del nuevo mes.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 1 de octubre

El primer día del décimo mes del año comenzó con una temperatura mínima de 14°C y cielo despejado. Sin embargo, hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de lloviznas hasta la tarde.

Por su parte, la máxima escalará hasta los 25°C y las ráfagas de viento norte dirán presente. Según el pronóstico extendido para Córdoba, soplarán hasta los 50 kilómetros por hora (km/h) y mermarían en el anochecer.

Pronóstico extendido para Córdoba