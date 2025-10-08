Clima en Córdoba: con calor, cómo estará el tiempo este miércoles 8 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que este miércoles 8 de octubre seguirá con la tendencia del calor. En la provincia de Córdoba, las temperaturas subirán con el pasar de los días y el fin de semana alcanzarán los 36°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 8 de octubre

La jornada comenzó con una temperatura mínima de 11°C y cielo despejado. En la tarde, se aguardan vientos desde el sector norte de entre siete y 31 kilómetros por hora (km/h).

Las temperaturas en Córdoba se ubican entre los 28 y los 33 grados esta semana. (Pedro Castillo / LaVoz)

Con el transcurrir del reloj, la brisa mermará y la temperatura bajará unos grados. Sin embargo, para los siguientes días de la semana se espera que las condiciones se repitan y el calor aumente.

Según el pronóstico extendido para Córdoba, las máximas se posicionarán en los 31°C y los 33°C. Por su parte, las nubes poblarán levemente el cielo y hay entre un 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas para la noche del sábado.

Pronóstico extendido para Córdoba