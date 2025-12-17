Clima en Córdoba: con alerta por viento, cómo estará el tiempo este miércoles 17 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para cinco departamentos de la región noreste de la provincia. Sin embargo, se esperan ráfagas intensas en diferentes partes de Córdoba a lo largo de este miércoles 17 de diciembre.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 17 de diciembre

El tercer día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 18°C, cielo despejado y ráfagas de viento norte de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h). A su vez, la brisa rondará entre los 23 y los 31 km/h.

Con el pasar del reloj, se estima que la máxima ascenderá hasta los 32°C y el resto de las condiciones climáticas se mantendrán. En tanto, el SMN compartió la alerta amarilla por viento para los siguientes departamentos de Córdoba:

Clima en Córdoba: dónde rige alerta por viento este miércoles 17 de diciembre

Cruz del Eje.

Minas.

Pocho.

San Alberto.

San Javier.

“El área será afectada por vientos del norte o noroeste con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, detalló la entidad. A su vez, estimó que la actividad será más intensa durante la tarde.

Rige alerta por viento este miércoles 17 de diciembre en Córdoba.

Pronóstico extendido para Córdoba